Tennis: ATP Finals, Zverev supera Nadal

ROMA, 11 NOV - Rafa Nadal è stato battuto da Sascha Zverev nel 2° match di giornata che ha chiuso il 1° turno del gruppo Agassi alle ATP Finals di Londra. Dopo Federer, cade anche l'altro mito del tennis, sconfitto piuttosto nettamente dal campione in carica con i parziali di 6-2,6-4 in un'ora e 24'. Rafa, che ora ha appena 435 punti di vantaggio su Novak Djokovic per provare a difendere la prima posizione del ranking ATP, ha probabilmente pagato la lunga inattività post US Open, che lo ha visto in campo solo in Laver Cup (ritiratosi per un problema al polso) e a Bercy (forfait per il guaio muscolare addominale risolto solo nelle ultime ore). Il numero 1 del mondo prosegue il suo digiuno in un torneo finora mai vinto in carriera, che dura ormai dal 2015, quando vinse il suo ultimo match a Londra (vs Wawrinka). Zverev sfiderà così giovedì Tsitsipas, mentre per Nadal sarà già un match da dentro o fuori contro l'altro deluso di giornata, Medvedev, già battuto nelle due finali estive in Canada e US Open.