Vince il Gimnasia e Maradona balla

ROMA, 11 NOV - Vince il Gimnasia La Plata di Maradona contro l'Aldosivi e si rilancia nel campionato argentino. Show di Maradona nel post partita: prima si scatena in un ballo negli spogliatoi durante i festeggiamenti, poi canta in conferenza stampa un coro a lui dedicato. Performance subito virali su internet. "A tutti coloro che volevano prendere il mio posto al Gimnasia dico girate a largo", la risposta di Maradona alle critiche arrivate dopo la partita persa contro l'Estudiantes. "Il calcio è la cosa che ci fa divertire, oggi avremmo dovuto abbracciare i tifosi uno a uno, è per loro questa vittoria". Un siparietto poi divertente in conferenza stampa dove Maradona, dopo aver risposto alle domande sulla sua squadra, ha cantato un coro che si è alzato dalle tribune dello stadio del Gimnasia: "Oh le le, oh la la, Diego è del Lobo, dal Lobo non se ne va", confermando così la sua permanenza al Gimnasia La Plata.