Matuidi frattura costola,salta Nazionale

TORINO, 11 NOV - In Juventus-Milan, Blaise Matuidi ha riportato la frattura cartilaginea della decima costa. Il centrocampista francese, come riporta il sito della Juventus, "è stato sottoposto a risonanza magnetica" che ha evidenziato la frattura: Matuidi non partecipa, quindi, al ritiro con la nazionale transalpina.