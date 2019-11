Bale infortunato nel Real,non nel Galles

ROMA, 11 NOV - Il mancato impiego di Gareth Bale nel Real Madrid da parte dell'allenatore Zinedine Zidane continua a essere un rebus, suscitando parecchi interrogativi. L'attaccante gallese, che in estate era stato scaricato dal club più titolato del mondo, salvo poi trovare spazio a più riprese nelle file dei 'Blancos' nel corso della stagione, non gioca dal 5 ottobre scorso, perché ufficialmente accusa un infortunio muscolare. Tuttavia, il ct del Gallese, Ryan Giggs, lo ha chiamato per la doppia sfida delle qualificazioni a Euro 2020 contro Azerbajan e Ungheria. Bale si allena regolarmente con la Nazionale e allora le voci su di lui - attraverso i media spagnoli - hanno cominciato a rincorrersi. E' o non è infortunato? In molti hanno insinuato che il suo possa essere un 'infortunio diplomatico'.