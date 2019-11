Promes rinasce, lo vogliono in Premier

ROMA, 11 NOV - Al Siviglia non ha brillato, nell'Ajax sembra un altro giocatore, come confermano gli 11 gol realizzati in 18 presenze stagionali, conditi da 4 assist. Quincy Promes torna a far parlare di sé e a stimolare la fantasia dei dirigenti di qualche grosso club, come Liverpool o Arsenal. Secondo quanto pubblica il Sun, sono proprio questi due club i più interessati all'esterno d'attacco olandese, che non è più giovanissimo (è nato nel 1992), ma dimostra di essere tornato ad alti livelli. Già a gennaio l'Ajax potrebbe vederselo portare via. Promes ha un contratto con i 'Lancieri' che scadrà il 30 giugno 2024, il costo del suo cartellino si aggira sui 20 milioni.