Mancini, Ronaldo? Serve rispetto

FIRENZE, 11 NOV - La polemica reazione di Cristiano Ronaldo ieri dopo la sostituzione a inizio ripresa contro il Milan ha tenuto banco nel primo giorno di ritiro della Nazionale a Coverciano per preparare le ultime due gare della stagione contro Bosnia e Armenia. ''Ho solo letto quel che è successo, ma penso che i giocatori debbano sempre avere rispetto per gli allenatori e i compagni di squadra - ha commentato Roberto Mancini - Certo, qualche volta può capitare portati dalla foga di avere un comportamento non proprio in linea ma poi passerà tutto,chi lo compie chi sa di avere sbagliato e chiederà scusa, vale per i giovani e i meno giovani''.