Zhang, chi lavora all'Inter dà tutto

MILANO, 11 NOV - ''L'Inter non è solo una squadra di calcio ma anche uno spirito, un valore come brand e una filosofia. Le persone che lavorano all'Inter sono disposte a dare tutto per questo club''. Steven Zhang, presidente del club nerazzurro, racconta la filosofia con cui è stata costruita l'Inter anche a livello aziendale, al di là della squadra di calcio. Lo spiega durante il China International Import Expo di Shangai. ''Siamo un gruppo di grande valore, composto da persone che rispondono alla cultura e ai requisiti richiesti dal club. Sono disposti a lavorare sodo per creare valore aziendale. Abbiamo ideali comuni''.