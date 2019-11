Tottenham: Erikssen via,obiettivo Ziyech

ROMA, 11 NOV - Il nome di Hakim Ziyech, talento dell'Ajax, circola sempre con maggiore insistenza e viene accostato alle migliori squadre europee, fra le quali il Tottenham. Mauricio Pochettino, infatti, sembra disposto a fare follie per l'esterno d'attacco marocchino, classe 1993, almeno secondo quanto rivela la Bbc. Il probabile addio agli 'Spurs' da parte del centrocampista danese Christian Erikssen - in scadenza - costringe il club londinese a intervenire sul mercato già a gennaio; sarebbe dunque pronta un'offerta per l'Ajax che già in estate ha snellito profondamente il proprio organico, cedendo De Jong al Barcellona e de Ligt alla Juventus. Il Tottenham, vicecampione d'Europa per club, è stato protagonista di una falsa partenza nella Premier, dove occupa la 14/a posizione, con 14 punti, al fianco dell'Everton, davanti solo a West Ham, Aston Villa, Watford, Southampton e Norwich City.