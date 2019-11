Dybala celebra gol a Milan:"Nato pronto"

TORINO, 11 NOV - "Nato pronto". Paulo Dybala festeggia su Instagram il gol da tre punti realizzato contro il Milan che, con sette centri, è la vittima preferita della 'Joya' in Serie A. Entrato a partita in corso, al posto di Ronaldo, l'argentino ha sfiorato la doppietta nel recupero. "Vittoria importante che chiude un mini-ciclo intenso - aggiunge capitan Bonucci, sui social -, ma che ci fa capire che siamo una squadra, con grande carattere, e che ha fame di vittorie". Ancora una partita completa per il difensore centrale dei bianconeri, considerato indispensabile da Sarri in questo inizio di stagione. "Saper vincere nel finale non è mai un caso - osserva Pjanic, su Instagram -, ma una qualità. Contento di avere indossato questa maglia per la 150/a volta". "Un modo di vincere lo troviamo sempre", sottolinea su Instagram Bernardeschi che, al momento della sostituzione, si è preso qualche fischio.