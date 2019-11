Azzurre:Bertolini,con Malta serve umiltà

ROMA, 11 NOV - "All'inizio abbiamo avuto delle difficoltà, ma le stiamo superando. Domani affronteremo Malta, una formazione che ha messo in difficoltà anche la Danimarca. Sarà una partita da giocare con grande umiltà e concentrazione. Abbiamo infortuni importanti, ci mancherà qualcosa, però io ho grande fiducia nelle 23 convocate. Abbiamo giovani molto brave e all'altezza. Chi gioca domani si farà valere". Così la ct delle azzurre, Milena Bertolini, parlando a Radio Anch'io lo Sport su RadioRai, alla vigilia della sfida a Castel di Sangro con Malta. "Il campionato femminile ogni anno sale di livello - aggiunge la ct - ci sono sempre più squadre attrezzate per il titolo, come Juve, Milan, Fiorentina o Sassuolo. Le partite sono combattute e di alto livello, questo può solo fare bene alla Nazionale. Me ne rendo conto quando le convoco. Quando vedremo uno stadio gremito per la Nazionale femminile come è accaduto a Wembley? Le cose non avvengono mai per caso, siamo un po' indietro, anche se negli ultimi anni si sta investendo".