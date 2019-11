Seconda maglia Nazionale per Euro 2020

ROMA, 11 NOV - Per le due ultime eurosfide di qualificazione contro Bosnia (venerdì) e Armenia (lunedì 18), la Nazionale indosserà una nuova tenuta da gioco, che viene pretato oagi: lo sponsor tecnico Puma fa sapere che la nuova tenuta "unisce un design moderno a un'ispirazione rinascimentale, integrandoli nella classica maglia bianca che fonde la cultura e lo stile del Paese nel kit della Nazionale, con l'obiettivo di esaltare le aspirazioni di successo della nuova generazione di giocatori in vista dei prossimi impegni europei e mondiali". In altre parole si tratta della casacca bianca che verrà usata dalla Nazionale come seconda maglia e che ricalca un po' lo stile storico della Nazionale, presentando bordi azzurri.