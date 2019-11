Zaccheroni: Multa CR7? No,ma chiarimento

ROMA, 11 NOV - "E' stata una partita intensa e divertente grazie anche all'arbitro, di cui non si parla quando dirige bene. C'è stata grande densità in mezzo al campo, è stata una partita un po' confusa, il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto". Così Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Juventus e Milan, a Radio Anch'io lo Sport su RadioRai, commenta la sfida di ieri sera a Torino. "Il malumore di Ronaldo? Sta vivendo - aggiunge un momento di non particolare brillantezza, la Juve ha altri campioni a disposizione e giustamente Sarri fa il leader. Noi allenatori, con la tattica, creiamo i presupposti, ma le partite le vincono i giocatori. Serve un tecnico che valorizzi la meritocrazia. Una multa a Ronaldo? Penso che non serva e non ci sarà, servirà piuttosto un chiarimento". "Lo sfogo di Conte? Penso che le cose vadano dette ai diretti interessati. E' vero che tante volte non sono stato accontentato, però penso che le problematiche un tecnico debba risolverle con la società o nello spogliatoio", conclude.