Szczesny:Normale arrabbiatura di Ronaldo

TORINO, 11 NOV - "Credo sia normale che un campione, quando esce dal campo, si arrabbi un po'. Tornerà in condizioni fisiche migliori e, come ha sempre fatto, farà la differenza nella fase decisiva della stagione". Wojciech Szczesny giustifica così il compagno di squadra, andato via prima della fine della partita dopo essere stato sostituito. "Nelle ultime settimane non si è allenato al 100%, dopo la sosta starà meglio. Conosciamo tutti la qualità e la personalità di Cristiano", aggiunge il portiere polacco, soddisfatto per l'1-0 contro il Milan. "Una vittoria sofferta, contro una squadra giovane ha di grande qualità. Alla fine l'abbiamo portata a casa ed è quello che conta".