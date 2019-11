Ranieri si complimenti con la sua Samp

GENOVA, 10 NOV - Terzo risultato utile consecutivo per la Sampdoria di Claudio Ranieri che ferma l'Atalanta al Ferraris. "Devo fare i complimenti alla squadra - ha detto il tecnico blucerchiato - oggi abbiamo giocato contro una gran squadra come è l'Atalanta. I ragazzi hanno corso come dannati e forse siamo stati poco lucidi nel finale". Nonostante l'uomo in più nella seconda parte della ripresa infatti la Sampdoria non è riuscita a rendersi pericolosa. "Il gol? Arriveremo a migliorare anche la fase offensiva. Dateci tempo e faremo tutto". La sosta arriva al momento giusto per lavorare sull'attacco. "Durante la sosta cercheremo di rivitalizzare quei giocatori che, senza offendere gli altri, hanno qualcosa in più ma per mettere quella qualità in più devi correre come quelli che ne hanno di meno - ha sottolineato Ranieri - Quagliarella oggi l'ho ringraziato al momento del cambio".