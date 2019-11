Presidente Lecce, errore su Lapadula

ROMA, 10 NOV - "Il rigore andava ripetuto perché lo dice il regolamento. Io non contesto gli altri episodi del match ma qui c'è l'applicazione di una regola. Un errore clamoroso, si sta esagerando con l'eccesso di regole". Così il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, sull'annullamento della rete di Lapadula dopo sul rigore sbagliato da Babacar, che, a suo parere, ha falsato il risultato la gara con la Lazio all' Olimpico. "La squadra ha fatto una grande prestazione, il campo ha detto cose diverse rispetto al risultato, determinato da interpretazioni discutibili dell'arbitro", ha affermato ancora il n.1 del club salentini, unico a parlare tra i suoi tesserati. "C'è una regola, la 14, che spiega come il rigore debba essere ribattuto se contemporaneamente in area entrano giocatori di una squadra e dall'altra - ha spiegato Sticchi Damiani -. È stata una partita giocata benissimo dal Lecce, forse nel calcio si sta un po' esagerando con questi cavilli burocratici".