Azzurri: Verratti ko, convocato Tonali

ROMA, 10 NOV - Altra defezione per l'Italia di Roberto Mancini in vista delle sfide con Bosnia-Erzegovina (venerdì prossimo) e Armenia (lunedì 18 a Palermo) per le qualificazioni a Euro 2020: dopo il forfait di Berardi, anche Marco Verratti non potrà rispondere alla convocazione a causa dell'infortunio occorsogli ieri. In sostituzione del centrocampista del Paris Saint Germain, Mancini ha chiamato Sandro Tonali, che era nella lista dell'Under 21. Al suo posto con gli Azzurrini il tecnico Paolo Nicolato ha chiamato Salvatore Esposito (Chievo), che raggiungerà il gruppo domani in vista delle gare con Islanda e Armenia.