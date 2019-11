Golf: Turkish Open, vince Hatton

ROMA, 10 NOV - Il Turkish Airlines Open parla ancora britannico: dopo i successi 2017 e 2018 di Justin Rose è arrivato l'exploit di Tyrrell Hatton che, ad Antalya, festeggia il quarto titolo sull'European Tour, il secondo in un torneo Rolex Series. Due anni dopo l'ultimo exploit nel 74/o Open d'Italia il 28enne di High Wycombe ha superato alla quarta buca play-off Matthias Schwab. Che beffa per l'austriaco, dominatore della prima parte della kermesse, costretto a rinviare il primo appuntamento con la vittoria. Hatton esulta in un torneo-maratona che ha visto ben sei giocatori contendersi il titolo allo spareggio. A spuntarla è il player inglese che ha superato non solo Schwab, ma anche il sudafricano Erik Van Rooyen, l'americano Kurt Kitayama e i francesi Victor Perez e Benjamin Hebert. In Turchia bel finale anche per Guido Migliozzi, 10/o con 272 (-16) e miglior azzurro in gara. Da dimenticare, invece, quello di Francesco Molinari, solo 44/o (281, -7).