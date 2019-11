Montella "con il Cagliari un calvario"

ROMA, 10 NOV - "C'è poco da dire, è stato un calvario. Il Cagliari è stato nettamente superiore. Oggi sono venuti fuori limiti e errori tecnici e di conseguenza tattici. E' una sconfitta che serve da lezione". Così il tecnico della Fiorentina Vincenzo Montella, dopo il pesante ko di Cagliari. "La squadra ogni tanto aveva una reazione ma mai nella continuità -ha detto. Questa brutta partita ci deve dare la forza per riprendere il cammino considerando che siamo ottavi, quindi qualcosa di buono è stato fatto". "Io sono il primo colpevole, ha aggiunto Montella, ma se si guarda la lista dei giocatori tra i nostri e i loro ci sono più di 40 anni di differenza. Calma coi giudizi perché noi abbiamo puntato sui giovani. Il primo gol è venuto da un fallo su Chiesa. La difesa ha fatto errori ma non solo loro. Unica nota positiva oggi la doppietta di Vlahovic che sicuramente mi ha dato risposte importanti, aspettavo questo gol dall'anno scorso, ha fatto una grandissima prestazione dal primo gol in poi".