Premier: il Leicester non si ferma più

ROMA, 9 NOV - Il Leicester non si ferma più. Non c'è Claudio Ranieri in panchina, come ai tempi della storica conquista del titolo inglese, ma Brendan Rodgers, tuttavia le 'Volpi' continuano a volare. Oggi, nella 12/a giornata della Premier, Schmeichel e compagni hanno battuto 2-0 in casa l'Arsenal grazie alle reti arrivate nel secondo tempo: al 23' ha sbloccato Vardy, al 30' ha raddoppiato Maddison. Il successo odierno, nell'attesa del big-match di domani fra prima (il Liverpool) e seconda (il Manchester City) della classifica, permette al Leicester di agganciare al secondo posto il Chelsea - oggi vittorioso - al secondo posto, a -5 dai 'Reds' di Juergen Klopp e di scavalcare i 'Citizens' di Pep Guardiola, che di punti ne hanno 25.