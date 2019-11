Ligue 1: Icardi entra e segna, PSG vola

ROMA, 9 NOV - Il Paris Saint-Germain, sotto la pioggia di Brest, ha colto la decima vittoria nella Ligue 1, imponendosi 2-1 grazie a una rete di Icardi al 40' della ripresa. Per l'attaccante ex Inter è il quinto centro stagionale, che lo porta a raggiungere Mbappé come miglior marcatore della squadra, peraltro insieme a Di Maria, autore della rete che al 39' del primo tempo aveva sbloccato il risultato nell'incontro della 13/a giornata. A metà ripresa, il Brest aveva pareggiato grazie a Grandsir, mettendo in discussione la vittoria della capolista, ma Tuchel al 35' ha provato la carta Icardi, togliendo Cavani, e la scelta lo ha premiato. L'argentino ha sfruttato la prima occasione utile, battendo il portiere con un tiro ravvicinato.