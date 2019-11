Samp, Quagliarella vuol rompere digiuno

GENOVA, 9 NOV - Claudio Ranieri si affida a Fabio Quagliarella. La sfida di domani tra la Sampdoria e Atalanta vede in primo piano il bomber che sta vivendo un momento difficile dopo aver concluso la passata stagione con il titolo di capocannoniere della Serie A. L'attaccante finora ha segnato solo una rete e su rigore col Sassuolo e non trova il gol da sette partite di campionato: è la sua striscia di astinenza più lunga dal febbraio 2017. Domani il bomber punta anche sulle statistiche per invertire la rotta: nella sua carriera ha segnato 11 gol all'Atalanta, a nessuna squadra ha fatto più reti nel massimo campionato. Dunque una tradizione favorevole da sfruttare assolutamente. Vicino a lui ci sarà Manolo Gabbiadini che sembra aver smaltito l'affaticamento muscolare accusato negli ultimi giorni. Ha grande voglia di essere protagonista anche l'argentino Emiliano Rigoni, nella passata stagione fino a gennaio proprio con la maglia dell'Atalanta e poi bocciato da Gasperini.