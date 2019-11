Vela: GC32, Alinghi firma il 'triplete'

MUSCAT (OMAN), 9 NOV - Alinghi ha conquistato un successo per nulla scontato in Oman, a coronamento di una stagione da incorniciare nel GC32 Racing Tour di vela. Alla vigilia dell'evento erano solo due i team in grado di aggiudicarsi il titolo stagionale: Alinghi e i padroni di casa di Oman Air. Era dunque prevista una battaglia senza esclusione di colpi tra i due contendenti, che partivano a pari punti in classifica. Al termine della competizione, il team svizzero presieduto da Ernesto Bertarelli ha prevalso grazie a una prima giornata suggellata da tre primi e un terzo posto parziali, ma anche una da una successiva continuità di risultati tutti da podio. Alinghi ha così lasciato a Oman Air il secondo posto nella generale del circuito e a Red Bull Sailing Team il terzo gradino del podio. Alinghi aveva conquistato il titolo di campione del mondo GC32 a Lagos in Portogallo a giugno e il D35 Trophy per l'ottava volta in 16 stagioni a settembre, sul lago di Ginevra. Oggi ha vinto anche nel GC32 Racing Tour 2019.