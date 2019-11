Chelsea, sesta vittoria e secondo posto

ROMA, 9 NOV - Il Chelsea di Frank Lampard non si ferma più, batte 2-0 il Crystal Palace a Stamford Bridge e, in attesa del big match di domani tra Liverpool e Manchester City, vola al secondo posto in Premier. Nell'anticipo della 12ma giornata, i Blues vincono grazie alle reti di Abraham (7' st) e Pulisic (34' st): si tratta dell'ottava vittoria in Premier che li porta provvisoriamente al secondo posto a 26 punti, a -5 dalla capolista Liverpool e a +1 sulla squadra di Pep Guardiola.