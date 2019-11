Montella, Cagliari test importante

FIRENZE, 9 NOV - "Il Cagliari è la rivelazione del campionato, complimenti a Maran per il grandissimo lavoro che sta facendo, per noi sarà un test importante per capire a che punto è la nostra crescita". Lo ha detto Vincenzo Montella alla vigilia della trasferta in Sardegna della Fiorentina, domani alle 12.30 a Cagliari. "Sono molto curioso e carico aspettando questa partita che sarà bella da giocare - ha aggiunto il tecnico viola - ritroveremo Simeone che sta meritando quanto sta ottenendo adesso, è un ottimo giocatore e un bravo ragazzo, spero lo sia anche domani..." Naiggolan? "Lo inseguo fin dal mio primo anno a Firenze, in estate era fortemente tentato di venire in viola, poi ha scelto con il cuore", ha detto Montella. Infine sulla convocazione di Castrovilli in Nazionale: "Siamo contenti e orgogliosi, ci abbiamo creduto fin dall'inizio".