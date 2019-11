Euro 2021: Azzurre battono Georgia 6-0

ROMA, 8 NOV - Contro la Georgia l'Italia femminile di calcio ha centrato la quinta vittoria di fila nelle qualificazioni ad Euro 2021. A Benevento le azzurre della ct Milena Bertolini hanno vinto 6-0. L'Italia, questa sera in maglia verde, guida a punteggio pieno il gruppo B con 15 punti, mentre la Georgia resta ultima a quota zero. A segno Linari, Guagni, Girelli, Sabatino due volte e Rosucci. Italia in 10 negli ultimi 17 minuti a causa dell'infortunio di Guagni. Martedì 12, a Castel Di Sangro, Italia-Malta.