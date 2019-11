Juve pronta a ripartire in campionato

ROMA, 8 NOV - Dopo l'exploit in Champions, la Juventus è pronta a ripartire anche in campionato. Morale agli opposti per i bianconeri ed il Milan, che domenica sera chiudono all'Allianz Stadium la 12/a giornata di Serie A. La formazione di Sarri è prima in classifica, imbattuta, ed ha appena staccato il pass per gli ottavi di finale in Europa. I rossoneri, invece, sono ripiombati nello sconforto dopo il ko interno contro la Lazio. E non è dei migliori nemmeno l'umore dell'Inter. C'è un po' di tensione mista a rabbia, dopo la bruciante rimonta subita in Champions dal Borussia Dortmund, per la formazione di Antonio Conte, che sabato sera affrontano il Verona a San Siro. Atmosfera tesissima al Napoli, che riceve il Genoa, dopo la querelle tra squadra e società sul ritiro punitivo e gli attacchi dei tifosi ai giocatori. Queste le quote '1/X/2' secondo Snai: Juventus-Milan: 1,42 4,50 7,50; Inter-Verona: 1,32 5,25 9,75; Napoli-Genoa: 1,40 5,00 7,00.