Juric, con l'Inter dobbiamo dare tutto

VERONA, 8 NOV - È un Verona incerottato quello che sfiderà l'Inter a San Siro. Juric conferma le assenze di Kumbulla e Veloso, aggiungendo che "sotto l'aspetto della gestione degli infortuni dobbiamo migliorare. Le Nazionali? Non solo, è un discorso più ampio, penso all'alimentazione, a gestire meglio le trasferte lunghe. Bisogna prestare più attenzione a questi dettagli". Infine ecco la sfida all'Inter, in uno stadio tabù per il Verona. "Anch'io non ho fortuna con San Siro - ammette Juric - per noi, comunque, deve essere una grande opportunità, dobbiamo fare il massimo e sperare di fare bene. Mi aspetto un'Inter arrabbiata dopo la sconfitta con il Dortmund. Conte? È un vincente. Personalmente devo ringraziarlo perché al Chelsea mi ha fatto vedere come lavora e so che per altri non è sempre stato cosi".