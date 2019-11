Samp, Ranieri "dimentichiamo la Spal"

GENOVA, 8 NOV - Claudio Ranieri chiede continuità alla sua Sampdoria, non basta la vittoria di Ferrara con la Spal per uscire dalla crisi: "Dobbiamo dimenticarci tutto perché arriva l'Atalanta che sta facendo cose meravigliose". "I ragazzi stanno recuperando fiducia ma dobbiamo proseguire così per non perdere quello che abbiamo conquistato" ha spiegato oggi evidenziando la scoperta Morten Thorsby, al debutto assoluto lunedì scorso, ma già protagonista e destinato alla conferma anche domenica con i bergamaschi. "È stato il giocatore che ha corso più di tutti riuscendo ad abbinare qualità e quantità".