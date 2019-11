Conte, ho grande fiducia in Esposito

MILANO, 8 NOV - "Alternative in attacco? Sono quelle di portare un ragazzo della Primavera in rosa tra Vergani e Fonseca. Però io ho grande fiducia in Lukaku e Lautaro, oltre che in Esposito. Non avrei timore alcuno a farlo partire titolare": lo dice il tecnico dell'Inter Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Verona, commentando l'infortunio di Politano out almeno un mese. "D'Ambrosio si sta allenando da una settimana con noi - racconta l'allenatore - ma avverte ancora un po' di fastidio. Si è fratturato un dito, la calcificazione non avviene dall'oggi al domani. Sensi viene da un problema all'adduttore, sta faticando a recuperare. Ho cercato di gestirlo al meglio, vediamo che situazione ci sarà per domani".