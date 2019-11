Genoa: Motta, non guardo la classifica

GENOVA, 8 NOV - Il Genoa non guarda la classifica e, nonostante le ultime sconfitte, la più grave in casa contro l'Udinese domenica, non ha perso l'entusiasmo. "Dal primo giorno che sono arrivato l'entusiasmo è sempre lo stesso - ha detto l'allenatore Thiago Motta -. Io guardo avanti: in una sconfitta tutti possiamo commettere errori. La cosa più importante è capire dove abbiamo sbagliato e pensare già alla prossima partita, che è quella con il Napoli: è quello che stiamo facendo, perché è la partita che conta ed è importante adesso". La classifica vede il Genoa al terz'ultimo posto, a pari merito con la Sampdoria: "Preferisco guardare ogni giorno l'allenamento e la prossima partita, che è quello che conta. Se guardiamo la classifica e pensiamo di affrontare la prossima pensando al risultato, cosa che non si può controllare prima, non andiamo da nessuna parte. Dobbiamo pensare di lavorare ogni giorno tutti e dare il massimo per noi stessi e per la squadra, concentrandoci sulla prossima sfida".