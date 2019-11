Il Barca pensa ad Aubameyang vice Suarez

ROMA, 8 NOV - Il Barcellona è pronto a intervenire sul mercato a gennaio per individuare un adeguato sostituto di Luis Suarez, unico centravanti di ruolo a disposizione dell'allenatore Ernesto Valverde. Secondo il Mirror, il nome che circola nell'ambiente blaugrana è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, ex Borussia Dortmund, oggi in forza all'Arsenal. Il costo del cartellino dell'attaccante del Gabon, classe 1989, con un passato anche nel Milan (dove, però, non lasciò alcun segno), sfiora i 70 milioni di euro. Il contratto di Aubameyang con i 'Gunners' di Londra scadrà il 30 giugno 2021.