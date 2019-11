Prodigio Lucy Li, professionista 17enne

ROMA, 08 NOV - Ha giocato lo US Open all'età di 11 anni, diventando la prima giocatrice di sempre a qualificarsi, nel 2014, al torneo Major a stelle e strisce. Ora ne ha 17 e Lucy Li può festeggiare un nuovo traguardo, quello di golfista professionista. Nata a Redwood City (California), alla scuola e ai giochi ha sempre preferito il "green". Nel 2020 giocherà da protagonista sul Symetra Tour, dopo aver strappato il pass per il circuito superando la seconda fase della LPGA Q-School. "Sono davvero entusiasta - la gioia dell'americana - per aver raggiunto un traguardo così importante". Dal grande debutto a Pinehurst, nel North Carolina, al passaggio tra le big. Lucy Li continua a stupire e ora punta a nuovi record da professionista.