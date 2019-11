Le scelte di Woods per la Presidents Cup

ROMA, 08 NOV - Doppio ruolo per Tiger Woods alla Presidents Cup: a Melbourne (12-15 dicembre) il californiano sarà capitano-giocatore del Team Usa nel confronto col Resto del mondo (Europa esclusa) guidato da Ernie Els. "The Big Cat" ha rotto gli indugi, in Australia sarà in campo da protagonista. Il 43enne di Cypress si appresta così a diventare il primo capitano-giocatore, dal 1994, a esercitare la doppia funzione. L'ultimo fu Hale Irwin. Gary Woodland, Patrick Reed, Tony Finau e… Woods. Queste le quattro wild card assegnate da Woods per completare la compagine a stelle e strisce. Con l'ex numero 1 al mondo che dopo l'exploit in Giappone allo Zozo Championship, dove ha realizzato l'82/a impresa sul PGA Tour eguagliando il record di Sam Snead, s'è auto-scelto. "I miei compagni di squadra - le dichiarazioni di Woods - volevano che giocassi e non potevo tirarmi indietro. Ho tre fantastici assistenti come Fred Couples, Steve Stricker e Zach Johnson, sono certo che mi aiuteranno in tutto e per tutto".