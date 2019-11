Next Gen Finals: primo ko per Sinner

ROMA, 7 NOV - Già qualificato per le semifinali delle Next Gen Atp Finals 2019 in corso a Milano, Jannik Sinner ha fatto fronte alla prima sconfitta nell'ultimo incontro del gruppo B. Il francese Ugo Humert si è imposto col punteggio di 4-3, 3-4, 4-2, 4-2 in un'ora e 43 minuti. L'altoatesino, il più giovane degli otto in gara con i suoi 18 anni, affronterà domani il serbo Miomir Kecmanovic, che nel pomeriggio aveva staccato il pass come secondo classificato nel Gruppo A battendo lo spagnolo Davidovich Fokina. Nel Gruppo A è Alex De Minaur a passare in semifinale come primo del girone grazie al successo sul norvegese Casper Ruud. L'australiano si giocherà un posto in finale con lo statunitense Frances Tiafoe, secondo nel girone B per la vittoria in tre set sullo svedese Mikael Ymer.