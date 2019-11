Genova capitale vela a'L'Uomo e il Mare'

ROMA, 7 NOV - La Liguria con le sue coste, La Spezia sede della Marina Militare, Genova capitale della nautica e della vela internazionale. Così la puntata dell' Uomo e il Mare, la Rubrica di Raisport, curata e condotta da Giulio Guazzini con il montaggio di Roberto Toti, in onda questa sera alle 22.40 su RaiSport+HD. In apertura l'impresa storica di Marco Gradoni il giovanissimo velista romano che a soli 15 anni ha conquistato il titolo di miglior velista del mondo. Poi il Salone internazionale di Genova dove abbiamo incontrato fra l'altro i rappresentanti del team Prada Pirelli: Martin Fischer e Francesco Mongelli supportati da Andrea D'Amato della Garmin oltre al campione, promessa Olimpica, Ruggero Tita classe Nacra 17 che in coppia con Caterina Banti tenteranno il podio olimpico di Tokyo 2020. Riflettori anche sul Campionato del Mondo classe 2.4 Open, per la prima volta aperto ad equipaggi Paralimpici e Normodotati. Infine a La Spezia, la base della Marina Militare con il Museo delle Polene.