Mosca a Wada, dati doping sono corretti

MOSCA, 7 NOV - Il ministro russo dello Sport, Pavel Kolobkov, sostiene che i dati forniti dalla Russia all'agenzia antidoping mondiale Wada non siano stati falsificati. "Gli esperti ritengono che non sia stato rimosso nulla", ha affermato il ministro, aggiungendo che, "come ha detto il capo del laboratorio antidoping russo Yuri Ganus, non ci sono state manipolazioni". La Wada accusa il laboratorio di Mosca per "incongruenze" nei dati e potrebbe essere a rischio la partecipazione della Russia alle prossime Olimpiadi. La Russia a gennaio ha consegnato alla Wada un vasto archivio di dati del laboratorio antidoping di Mosca. Secondo la Wada però i dati, che avrebbero potuto fornire informazioni sullo scandalo del doping di Stato in Russia, mostravano segni di revisioni. La Russia assicura che non ci siano state "cancellature" o "manipolazioni", ma le autorità sportive internazionali ritengono che le incongruenze non siano casuali e che ci siano stati dei cambiamenti nei risultati dei test di alcuni atleti specifici.