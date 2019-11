Sci, Lavazza sostiene fratelli Marsaglia

TORINO, 7 NOV - Dal tennis al calcio e allo sci alpino, Lavazza rinnova il suo impegno nello sport. Il Gruppo entra nel mondo della montagna supportando due atleti della Nazionale italiana, Matteo e Francesca Marsaglia, nella Coppa del Mondo 2019-2020. I due fratelli sono diventati brand ambassador dell'azienda torinese. Come il rito del caffè crea unione e condivisione, allo stesso modo lo sport incoraggia l'incontro e la socialità senza confini. Per questo Lavazza, che sarà presente nei principali comprensori sciistici italiani con un tour sulla neve, lo sostiene e lo promuove. Dopo il tennis, con la presenza ai tornei del Grande Slam e la recente sponsorizzazione delle Atp Next Gen Finals 2019, e le partnership con Arsenal e Liverpool, prestigiose società di calcio del Regno Unito, Lavazza continua a investire in personalità sportive che tanti appassionati amano per diffondere in tutto il mondo la vera cultura del caffè italiano attraverso lo sport.