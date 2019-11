Paletta al Monza, arriva dalla Cina

MILANO, 6 NOV - Un altro colpo del Monza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani, e del tecnico Christian Brocchi, squadra dominatrice del girone A della serie C. Il club brianzolo ha infatti reso noto di aver "acquisito le prestazioni del calciatore Gabriel Alejandro Paletta, tesserato fino al 30 giugno 2022. Classe '86, il difensore nato a Buenos Aires ma naturalizzato italiano ha indossato la maglia azzurra in tre occasioni nel 20142. Paletta, dopo aver giocato nel Boca Juniors, è approdato nel 2010 in Serie A, al Parma, e con i ducali ha collezionato oltre 130 presenze. Nel 2014 si è trasferito al Milan dove è rimasto fino al 2018, con un prestito all'Atalanta. Nel 2018, alla fine del suo contratto con il Milan, è stato ingaggiato dal Jiangsu Suning, club guidato all'epoca da Fabio Capello, che milita nella massima serie cinese. Ora l'avventura in quel Monza che il patron Silvio Berlusconi ha promesso di portare in serie A entro tre anni.