Australia, equity pay Socceroos-Matildas

ROMA, 6 NOV - Accordo storico in Australia. Le calciatrici professioniste guadagneranno gli stessi soldi dei colleghi maschi quando difenderanno i colori della nazionale. L'intesa, raggiunta tra 'Football Federation Australia' (la Federcalcio australiana) e il sindacato degli atleti, porterà a colmare il gap retributivo di premi tra le due nazionali. In base all'accordo quadriennale, le due selezioni, maschile e femminile (chiamate i Socceroos e le Matildas), riceveranno il 24% degli introiti che generano con le loro partite. La loro qualificazione per i Mondiali comporterà anche un guadagno per gli atleti 10% in più, passando dal 30% al 40%. "Il nuovo accordo - ha spiegato una dichiarazione congiunta - riflette la determinazione del calcio ad affrontare le questioni di parità di genere in tutti le sfaccettature del gioco e a costruire un modello finanziario sostenibile che premia i giocatori all'aumentare le entrate della nazionale".