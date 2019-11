Nasce Campionato Italiano Fmi Aprilia

ROMA, 6 NOV - Nasce nel 2020 il Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production. Un vero campionato nazionale che riprende il filo di una storia unica, che ha visto le moto di Noale accompagnare in pista e avviare alla pratica del motociclismo sportivo intere generazioni di giovanissimi. Con i suoi 54 titoli mondiali, Aprilia ha saputo diventare una vera scuola dei campioni. Con Aprilia hanno esordito e hanno imparato a vincere gare e titoli mondiali molti dei più grandi talenti del motociclismo moderno tra cui Max Biaggi, Loris Capirossi, Valentino Rossi e Casey Stoner. Il nuovo Campionato Italiano FMI Aprilia Sport Production nasce da una idea di Aprilia Racing e Federazione Motociclistica Italiana con l'obiettivo di avviare alle corse in pista ragazze e ragazzi a partire dagli undici anni. "Il nuovo Campionato - ha detto Massimo Rivola, AD Aprilia Racing - riprende una tradizione che rende unica Aprilia, un marchio che ha portato alle gare in pista generazioni di ragazzi e fatto crescere grandi campioni''.