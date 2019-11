Pancalli "Caironi atleta esemplare"

ROMA, 6 NOV - "Questa notizia è un fulmine a ciel sereno. Martina è sempre stata un'atleta esemplare sia in pista che nella vita". Così il presidente del comitato paralimpico, Luca Pancalli, in una dichiarazione all'ANSA sulla positività al doping di Martina Caironi. "Prima di esprimere ogni giudizio - dice Pancalli - vogliamo conoscere a fondo la vicenda sempre nella consapevolezza che saranno gli organi preposti a valutare il caso. Al momento non possiamo che esprimere sorpresa per una campionessa che ha sempre fatto parlare di sé prima di tutto per gli eccezionali risultati sportivi".