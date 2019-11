Fontana, profilo ceo scelta unanime

MILANO, 6 NOV - "Abbiamo scelto all'unanimità il profilo che ci sembrava più idoneo e opportuno". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato la decisione di designare Vincenzo Novari come ceo del Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici del 2026. "La decisione - ha proseguito il governatore della Lombardia - è frutto dell'analisi dei curricula esaminati, tutti profili eccellenti che meritano un ringraziamento per essersi proposti a ricoprire questo importante incarico. Da oggi possiamo dire che in termini di operatività è stato compiuto un importante e decisivo passo in avanti". Fontana ha quindi commentato anche l'esito dell'incontro, avvenuto in tarda mattinata, con il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Paola De Micheli: "Ho chiesto espressamente al ministro di iniziare a dar corso ai primi lavori. Le nostre sollecitazioni sono mirate a sbloccare quelle opere che sono già progettate e finanziate".