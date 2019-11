E.League: Roma partita per Dusseldorf

FIUMICINO (ROMA), 06 NOV - La Roma è in volo per Dusseldorf. Domani i giallorossi di Fonseca scenderanno in campo scendono in campo alle ore 21 per la sfida allo "Stadion im Borussia-Park" contro il Borussia Mönchengladbach. Squadra e staff al completo sono giunti in pullman all'aeroporto di Fiumicino intorno alle 15, per imbarcarsi sul volo charter di Alitalia decollato circa mezz'ora dopo.