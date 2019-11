E.League: Inzaghi, imperativo è vincere

ROMA, 6 NOV - "Dobbiamo assolutamente vincere. Abbiamo in testa questo risultato, dobbiamo muovere la classifica, non sarà semplice. Vorrei rivedere la stessa prova dell'andata in Scozia ma con un risultato diverso". Lo dice l'allenatore della Lazio Simone Inzaghi alla vigilia della sfida di Europa League con il Celtic in programma allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti sono fermi a 3 punti in classifica dopo il ko della sfida al Celtic Park: "Speriamo di avere un grande approccio limitando gli errori e cercando di fare gol - ha aggiunto Francesco Acerbi - Come non lo so, non si sa come si vince. Ma l'approccio, la cattiveria e l'agonismo sono fondamentali. Se non scendi in campo sapendo che è l'ultima spiaggia è meglio che non vai proprio. Questo serve domani, come tutte le partite".