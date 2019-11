Milano-Coortina:Sala, ora legge olimpica

ROMA, 6 NOV - "Dobbiamo comunicare rapidamente al Cio che la legge olimpica seguirà quello che è scritto nel dossier di candidatura", per questo "è un tema del Governo che dovrà preparare velocemente il testo" della legge olimpica. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro svolto a Roma con il ministro dello sport, Vincenzo Spadafora, che ha portato alla scelta di Vincenzo Novari come Ceo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. "Faccio un esempio: i trasferimenti dal Cio a noi - conclude Sala - non verranno tassati affinché tutte le risorse arrivino direttamente e dovremo comunicare formalmente il nome dell'amministratore delegato".