Spadafora 'Novari buona scelta'

ROMA, 6 NOV - "Siamo tutti d'accordo nel designare il nome di Vincenzo Novari come Ceo della fondazione per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verrà istituita a breve. Crediamo che abbia tutte le qualità per fare un buon lavoro". È quanto ha annunciato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora, uscendo dalla riunione in corso a Largo Chigi".