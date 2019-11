'Iraq non sicuro per qualificazioni'

(ANSA-AP) - ZURIGO, 6 NOV - L'Iraq non è un paese abbastanza sicuro per ospitare le partite di qualificazione ai Mondiali del 2022 contro l'Iran e il Bahrain. E' quanto sostiene la Fifa che ha chiesto alla federazione calcistica irachena "di scegliere un sede neutrale" per le partite del 14 e 19 novembre. Le partite dovevano essere giocate a Bassora, nel sud del Paese meridionale dove il mese scorso la nazionale di calcio dell'Iraq era tornata a giocare una gara casalinga. L'Iraq ha giocato in casa raramente sin dagli anni '80 a causa di problemi di sicurezza. Le turbolenze in Iraq nelle ultime settimane sono state alimentate dalla crisi economica e all'insoddisfazione per l'influenza politica dell'Iran. La vittoria per 2-0 dell'Iraq su Hong Kong a Bassora il mese scorso ha lanciato la nazionale irachena ai vertici del gruppo di qualificazione dove saranno due le squadre a qualificarsi per il turno successivo delle qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar.