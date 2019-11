Lecce: Petriccione, con la Lazio è dura

LECCE, 06 NOV - "Sono soddisfatto di quello che sto facendo in questo scorcio di campionato, sono in un buon momento di forma, e sto crescendo sia fisicamente che tecnicamente. Veniamo da quattro risultati utili consecutivi, anche se nelle ultime due uscite meritavamo di più". A parlare é Jacopo Petriccione, centrocampista classe '95 del Lecce, elemento cardine nello scacchiere di Fabio Liverani. "La squadra fisicamente sta bene e cerca di proporre il suo gioco su tutti i campi; la nostra forza è il gruppo, e lo si vede dal fatto che chiunque di noi scende in campo da sempre al massimo e fa bene", prosegue il giocatore. All'orizzonte l'impegno all'Olimpico contro la Lazio, con l'obiettivo di allungare la striscia positiva: "È tra le squadre più in forma del campionato in questo momento - prosegue Petriccione -, che riesce ad andare il gol con costanza. Ci attende un compito difficile e dovremo essere cattivi e concentrati, dando il massimo".