Sarri, crescita singoli migliora la Juve

TORINO, 5 NOV - "A livello di risultati in questi primi mesi siamo andati benissimo, nell'incidenza del modo di giocare bene, abbiamo ancora margini di miglioramento. Ho la sensazione, per fortuna, che i singoli abbiano davanti ampi margini di crescita, il che può portare alla crescita del collettivo". Così il tecnico della Juventus Maurizio Sarri, alla vigilia della partita di Mosca, in Champions, contro la Lokomotiv.