Champions: Sarri, "Lokomotiv ha qualità"

TORINO, 5 NOV - La Lokomotiv Mosca "ha qualità, domani le sparerà tutte". E' il 'pronostico' di Maurizio sarri, alla vigilia della partita di Champions. Tra i bianconeri mancherà De Ligt: "E' uscito dal derby con una tibia in disordine, questa mattina non era in grado di calciare, ha bisogno di qualche giorno per tornare in condizione, ma non credo che l'infortunio sia particolarmente grave", ha spiegato l'allenatore della Juventus.